EFC koploper af na remise bij ZSV; Someren nestelt zich in subtop

EERSTE KLASSE CEFC heeft de koppositie in de eerste klasse C uit handen gegeven. Na een goede openingsfase mocht het over de gehele wedstrijd bekeken blij zijn met een punt op bezoek bij ZSV. Deurne ging in de slotfase onderuit bij Wittenhorst, Someren won wel en nestelt zich in de subtop

ZSV - EFC 1-1. Het initiatief lag in de openingsfase bij de bezoekers uit Eersel. Nadat er al enkele mogelijkheden gemist werden was het na iets meer dan tien minuten spelen raak dankzij een intikker van Gijs Wuijts, 0-1. Heel lang kon EFC niet van de voorsprong genieten, vijf minuten later schoot Thijs Meulendijks ZSV op gelijke hoogte. Tot aan de rust bleef EFC sterker, al kreeg ZSV steeds meer aandeel in de wedstrijd. Dat aandeel werd in het eerste kwartier van de tweede helft nog groter. Davy Althuizen zag een omhaal op de lat uiteen spatten en een kopbal van Marco Manders werd van de doellijn gehaald. ZSV bleef beter, kreeg nog enkele kleine mogelijkheden maar gescoord werd er niet meer.

Minor - Someren 0-1. Op basis van de tweede helft boekte Someren een terechte overwinning. In de eerste helft was de eerste kans voor de thuisploeg maar deze verdween naast het Somerense doel. Nick de Louw was in het eerste bedrijf namens de bezoekers het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd op fraaie wijze gekeerd door de sluitpost van Minor. In de tweede helft kon de thuisploeg nog maar sporadisch gevaarlijk worden en trok Someren het initiatief naar zich toe. Het kreeg kansen, maar het duurde tot de 80ste minuut voordat het overwicht ook op het scorebord zichtbaar werd toen Thijs Martens een rebound binnentikte, 0-1.

Wittenhorst - Deurne 3-1. Het venijn in het treffen tussen Wittenhorst en Deurne zat hem in de slotfase. Wittenhorst kwam na een half uur spelen op voorsprong uit een discutabele strafschop. Mark Louwers zorgde aan het begin van de tweede helft uit een corner voor de gelijkmaker. Daarna kreeg Gert Swinkels namens de bezoekers een goede mogelijkheid, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden. Met een knappe redding voorkwam doelman Peter Strijbosch dat Deurne op achterstand kwam. In de slotfase was de Deurnese doelman echter twee keer kansloos, 3-1.