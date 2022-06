EFC sluit seizoen goed af; Rhode en Brabantia met nederlaag nacompetitie in voor behoud

EFC - Berghem Sport 3-0. Ruan Tiryaki kon in de 39ste minuut alleen op de keeper af en opende de score voor EFC, 1-0. Na een assist van Joël Prat, die zijn voetbalcarrière beëindigt en daardoor zijn allerlaatste wedstrijd speelde voor EFC, maakte Gijs Wuijts er in de 55ste minuut 2-0 van. Wuijts nam in de 88ste minuut ook nog de 3-0 voor zijn rekening.

Brabantia - Nemelaer 1-4. Nemelaer ging met een 0-1 voorsprong rusten door een doelpunt in de 43ste minuut van Jasper van Venrooij. Yevghenny Marceli bracht Brabantia in de 48ste minuut na een lange rush langszij, 1-1. Joeri Vugts verzilverde in de 51ste minuut een strafschop voor Nemelaer, nadat hij gevloerd was in het zestienmetergebied. Joeri Vugts bracht in de 73ste minuut ook de 1-3 op zijn naam. Jasper van Venrooij maakte in de 85ste minuut eveneens zijn tweede van de middag, 1-4.