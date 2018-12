EFC stunt met negen man tegen Braakhuizen, duur puntenverlies voor koploper FC Eindhoven

TWEEDE KLASSE F In de tweede klasse F heeft FC Eindhoven pijnlijk puntverlies geleden tegen Rood-Wit Veldhoven. In Mierlo-Hout ging Someren er in de blessuretijd vandoor met de drie punten. EFC stunt ongelooflijk met negen man tegen Braakhuizen.

FC Eindhoven - Rood-Wit V 1-1. FC Eindhoven was vanaf de eerste minuut naarstig op zoek naar een voorsprong. Uiteindelijk hielp doelman Mark Smulders van Rood-Wit V een handje. De keeper verslikte zich binnen het half uur in een houdbare schuiver van afstand van FCE-spits Appie Azmani, 1-0. FC Eindhoven speelde voor hun doen niet groots, maar kreeg na rust desondanks grote mogelijkheden tegen de compact spelende en op de counter gokkende Veldhovenaren. Zo kopte Ferd Pasaribu van dichtbij naast en even later kreeg Jordi van Meurs de bal in twee instanties niet tegen de touwen. Eerst redde goalie Smulders knap en in de rebound trof Van Meurs de lat. In het laatste kwartier kwam Rood-Wit V wat beter in de wedstrijd en verzuimde Giovanni van Bladel oog-in-oog met sluitpost Cas Peters van FC Eindhoven voor 1-1 te zorgen. Vlak voor tijd, een paar seconden nadat Peters met een knappe save Stef Fasen van scoren hield, knalde Van Bladel alsnog via onderkant lat binnen: 1-1.

Mierlo-Hout - Someren 1-2. Someren nam in extremis de drie punten mee uit Mierlo-Hout en gaat als nummer twee de winterstop in. Een aanvankelijk wat matte eerste helft kwam na ongeveer een halfuur plots tot leven door een curieus moment. Mierlo-Hout-goalie Rob van Lieshout pakte een terugspeelbal met de handen op. Gevolg: indirecte vrije trap voor Someren. Salim Zeroual wist hier wel raad mee. Hij pegelde de bal achter Van Lieshout in het doel: 0-1. Vervolgens werd aan Somerense kant een goal van Fabio Peters afgekeurd wegens buitenspel. Aan het eind van de eerste helft werd Mierlo-Hout een paar keer gevaarlijk via Thom Meeuwsen, maar keeper Maarten Werts hield de gasten op de been. Na de thee moest Mierlo-Houtenaar Jeroen Rooijakkers inrukken wegens een vermeende slaande beweging in de richting van Oelse Venhuizen. In ondertal was de thuisploeg echter een periode de bovenliggende partij en kwam het ook op gelijke hoogte. Chafik Mezziani tekende met een fraai schot voor 1-1. Toch kreeg Someren de partij naarmate de tweede helft vorderde beter onder controle. Wessel Vervoort bracht nog wel op de doellijn redding bij een inzet van Mike Verdonschot, maar in blessuretijd moest Mierlo-Hout alsnog capituleren. Oelse Venhuizen kopte de winnende treffer tegen de touwen.

EFC - Braakhuizen 2-1.

Wat een sensatie op sportpark De Dieprijt. Met negen spelers overklaste EFC nadat het nog negen spelers over had een diep teleurstellend voltallig Braakhuizen, 2-1. De thuisploeg stond binnen een half uur op een 0-1 achterstand met twee spelers in ondertal nadat aanvoerder Jesse van Gerwen na een ongelukkige overtreding op Ryan Maas moest vertrekken. Vlak na de 0-1 (benutte strafschop Anthony de Haan) ging ook zijn ploegmaat Tom Blox met rood van het veld.

Wat er toen gebeurde, grensde aan het ongelooflijke. EFC behield de rust, richtte zich op en ging in de zesde versnelling over het fletse Braakhuizen heen. Tot aan de pauze hielden de bezoekers nog stand. Na de rust was er bij EFC geen houden meer aan. Met longen als een paard bleven de negen overgebleven Eerselse jongens de elf van Braakhuizen afjagen. Natuurlijk kregen de Geldroppenaren ook mogelijkheden, maar dan stond daar ineens EFC-doelman Jesse Theuws. Zijn grootste heldendaad verrichte de 21-jarige keeper een kwartier voor tijd door een inzet van Sami Hawedi met een reflex van de doellijn te ranselen.

EFC kreeg in de tweede helft volop mogelijkheden. Inzetten van Jeroen Hakkens en Max van Limpt schoven aanvankelijk nog net langs de verkeerde kant van de paal. De roodzwarte brigade van coach Roland Schuermans troefde vervolgens Braakhuizen op alle fronten af. Het ontbrak echter aan die ene zo belangrijke treffer op de gelijkmaker.