EFC-viertal stapt over naar Steensel: ‘We vonden ons voetbalplezier niet meer’

Meijer was dit seizoen basisspeler bij eersteklasser EFC, totdat hij op 6 november 2022 in de uitwedstrijd tegen Minor een hamstringblessure opliep. Hij is sindsdien uit de roulatie. Voor hem betekent de transfer naar Steensel een terugkeer naar zijn vroegere club.

,,Ik heb vroeger in de jeugd van Steensel gespeeld tot en met de JO13-1 en ben daarna naar EFC vertrokken”, vertelt Meijer. ,,Daar speelde ik in de jeugd al samen met Daan Bogaerts, Teun Totté en Richard van de Broek die samen met mij naar Steensel toegaan. We vonden ons voetbalplezier niet meer bij EFC en besloten dat het tijd was om naar een andere club te gaan. Voor mij was er natuurlijk geen andere keuze dan Steensel en andere vrienden hadden eerder de keuze gemaakt om naar Steensel te gaan, zoals Teun Neutkens en Huub van Hoof. Na een positief hebben we ervoor gekozen om bij Steensel aan te sluiten.”