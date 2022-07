Eindhovenaar Emre Bostanci maakt alsnog promotie in België met transfer naar Lille United

Bostanci volgt daarmee de Geldropse verdediger Sven van de Kerkhof (27), van wie begin juni bekend werd dat hij Esperanza Pelt ging inruilen voor Lille United. ,,Sven was ook mijn maatje bij Pelt”, geeft Bostanci aan. ,,Ik ben blij met deze stap omhoog. De trainer van Lille United, Kris de Backer, heeft veel vertrouwen in me en zag me graag die kant op komen.”

Bostanci voetbalde voorheen bij RPC, waar hij in het seizoen 2013-2014 debuteerde in het eerste elftal. Daarna lijfde Willem II hem in en speelde Bostanci bij de Tilburgse club in de Onder 19 jaar. In 2015 stapte hij over naar UNA en schoot de Veldhovense club in 2016 naar de tweede divisie door de winnende 1-0 te maken in de beslissingswedstrijd tegen HSC’21. Bostanci keerde daarop terug naar Willem II en kwam er twee jaar in het beloftenteam uit, waarna hij aan zijn Belgische avontuur begon.