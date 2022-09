Eindhovenaar Julian Belle switcht opnieuw op valreep van club en kiest voor KFC De Kempen

Vorige zomer switchte Belle ook nog op het laatste moment van club. Hij sloot destijds aan bij OJC Rosmalen en speelde daar in de voorbereiding mee, maar stapte per 1 september over naar Nuenen. Daar maakte hij vervolgens in twintig competitieduels zijn opwachting. Belle voetbalde in de jeugd bij Woenselse Boys, RKVVO, UNA, Turnhout, Dessel Sport en in de periode 2016-2020 bij FC Eindhoven.