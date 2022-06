Eindhovenaren Walid Aabakrimi, Badr Bazzi en Samir Belhadj stappen samen over naar HVV Helmond

De drie nieuwkomers bij HVV begonnen speelden allen in de jeugd van Unitas'59. Aabakrimi maakte in het seizoen 2017-2018 zijn debuut in het eerste elftal en vertrok in 2019 naar Jong FC Eindhoven. Vervolgens kwam de aanvaller nog voor UNA O23 uit, waarna hij vorig jaar terugkeerde bij Unitas'59. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de derde klasse. ,,Ik heb nu voor HVV gekozen, omdat het een mooie club is waarmee ik grote kansen zie om kampioen mee te worden. En omdat mijn jeugdvrienden Badr Bazzi en Samir Belhadj ook de overstap naar HVV maken was de keuze snel gemaakt voor mij”, vertelt Aabakrimi.