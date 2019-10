El Maach met HVV lijnrecht tegenover oude club SV Brandevoort: ‘Ga er alles aan doen om te scoren’

Zohir El Maach kwam in competitieverband nog niet in actie voor HVV. Hij raakte vlak voor het seizoen begon geblesseerd. ,,Ik verrekte mijn enkelbanden. Daarom heb ik nog niet kunnen spelen in de competitie, maar nu ben ik weer helemaal fit”, vertelt El Maach. Uitgerekend voor het duel tegen zijn oude club SV Brandevoort is de Helmondse spits weer terug uit de lappenmand. Hij maakte veel mee bij de groen-witten. In vijf jaar tijd werd El Maach meerdere malen topscorer van de selectie en maakte hij het eerste kampioenschap van de club mee.