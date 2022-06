ELI en DOSL naar de nacompetitie, mooi afscheid voor RKGSV-coach Jeroen Vermaas

Boskant - ELI 0-2. Trainer Michael Thijs was trots op het bereiken van de koppositie in de derde periode en de derde plek op de ranglijst. Zijn afscheid wordt nog even uitgesteld. ELI maakte voor rust beide treffers. Robert Neijlen scoorde 0-1 na twintig minuten. Lex Hollanders zorgde met een strakke kopbal vlak voor rust voor 0-2. In de tweede helft vergat ELI de score uit te breiden.

Acht - DOSL 3-1. In een gelijkopgaande eerste helft kreeg Acht al in de vijfde minuut een hele grote kans. Uit een voorzet van Shentley Mathilde schoot Sander van den Heuvel van dichtbij over. Het duurde tot de 28ste minuut voordat DOSL hier iets tegenover kon stellen. Met een geweldige volley zorgde Frank Bax na een voorzet van Martijn Bax voor de 0-1. In de tweede helft nam Acht het initiatief. Eerst schoot Timo Verhagen in de 68ste minuut uit een voorzet van Bas Bornebroek de 1-1 binnen. In de 75ste minuut kwam Acht aan de leiding door toedoen va Arne Hoekstra, die uit een voorzet van Niels Versantvoort vrij kon binnen schieten, 2-1. In de 86ste minuut tikte Nick van den Nieuwenhof de bal binnen na knap voorbereidend werk van Rob van der Plaat: 3-1.

EMK - RKGSV 1-2. De wedstrijd stond vooral in het teken van het afscheid van RKGSV-coach Jeroen Vermaas, die na zeven jaar vertrekt bij de Gerwense club. RKGSV heeft net geen nacompetitie behaald, maar was tegen EMK wel heer en meester. Gijs Vorstenbosch maakte de 0-1 in de 21ste minuut door een vrije trap binnen te schieten. EMK stond verdedigend goed opgesteld, waardoor de Gerwenaren het net lastig konden vinden. Rick van den Bogaard maakte de 1-1, nadat hij een bal in de kruising schoot in de 71ste minuut. Toch won RKGSV, omdat Daan van Erp drie man uitspeelde en de 1-2 binnenschoot in de 88ste minuut.

Avesteyn - DVS 4-0. Het was een kansloze wedstrijd voor DVS. De 1-0 viel in de 21ste minuut en de tweede treffer viel elf minuten later binnen. Zo’n tien minuten voor rust werd het 3-0. In de tweede helft beet DVS meer van zich af, maar toch maakte de nummer twee van de competitie de 4-0 in de 56ste minuut.

Tivoli - Pusphaira 0-0. Pusphaira had in het begin van de wedstrijd het initiatief en creëerde toen wat kansen. Halverwege de eerste helft kreeg Tivoli wat meer controle. Na rust verschaften de bezoekers zich de grootste kansen. Doelpunten bleven uit.

Mariahout - WEC 1-2. De goals vielen in de tweede helft. Allereerst maakte Brent Maas namens Mariahout de 1-0. Een paar minuten later werd het 1-1. WEC speelde voor een periodeoverwinning en zette aan tegen een Mariahout dat de druk naar voren zocht. Uiteindelijk viel de 1-2 een kwartier voor tijd.