ELI en SPV blijven foutloos; strafschoppen redden RKGSV

ELI - Rood-Wit’62 3-1. Het was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk dat de wedstrijd om de koppositie zou gaan. De Helmonders stonden al na vier minuten op 0-1 door een intikker van Chahid Mezziani. ELI ging op zoek naar de gelijkmaker. Eerst miste Niels den Bol nog een grote kans, maar in de elfde minuut maakte Ruben van Hoof 1-1. In de 32e minuut scoorde Van Hoof zijn tweede, 2-1. Heel veel overige kansen waren er niet in de gehele wedstrijd. ELI wist de score naar 3-1 te brengen. Twintig minuten voor tijd gleed Jaccy van den Enden naar de bal toe met succes.

HVV Helmond - ASV’33 5-1. Schelden, tieren en klagen: de wedstrijd tussen deze twee vierdeklassers in drie woorden. De eerste helft was er eentje waar bijna alles misging. Het resulteerde in een open wedstrijd die in de dertigste minuut na een mooie combinatie werd opengebroken door HVV: 1-0. Een minuut later was het na een afstandsschot van pak weg 20 meter weer raak voor de Helmonders. Twee prachtige goals die niet pasten bij het niveau van de eerste helft. In de tweede helft nam HVV het voortouw en controleerde de wedstrijd. Ondanks het feit dat ASV’33 uit een penalty nog terugkwam tot 2-1, had het weinig in te brengen. HVV liep door drie countergoals uit naar 5-1.

RKGSV - Milheezer Boys 2-2. Met zijn tweede benutte penalty van de wedstrijd redde Milos Milosevic diep in blessuretijd een punt voor RKGSV in het treffen met Milheezer Boys. Diezelfde Milosevic zorgde een kwartier voor tijd al dat de spanning terugkwam in de wedstrijd door bij een 0-2 stand ook koelbloedig te blijven vanaf elf meter. Die stand stond er verrassend, want in de eerste helft was het RKGSV dat dicteerde. Doelpunten bleven echter uit. In de tweede helft opende Stijn Broeks de score namens de bezoekers en niet veel later schoot Twan Nooijen de 0-2 tegen de touwen. Een zege leek binnen handbereik voor Milheezer Boys, maar Milosevic besliste dus anders.

SPV - MVC 2-1. Een benauwde, maar terechte overwinning voor SPV dat daardoor klimt naar de tweede positie en nog steeds foutloos is. Zoals gezegd ging het echter moeizaam en kwam MVC op voorsprong via Thijs van Mierlo. In de tweede helft scoorden Luuk van Bree en Max van Duursen namens de thuisploeg.

De Braak - Liessel 5-1. Slechts een helft had De Braak nodig om Liessel op de knieën te krijgen. Grote man in de eerste helft was Emre Bars die de openingstreffer voor zijn rekening nam en aangever was bij de 2-0 van Zohair El Maach. Tim van der Heijden bepaalde met een bekeken schot van afstand de ruststand op 3-0. Liessel begon wat feller aan de tweede helft en Luuk Engels scoorde. Soufiane Oleay en Mohamed El Maach zorgden voor een ruime Helmondse overwinning op Liessel dat nog steeds puntloos is.

Brandevoort - Bavos 1-3. In de eerste twintig minuten was het Brandevoort dat dicteerde en twee keer de paal raakte. Daarna nam Bavos en met name Gideon van Esch het heft in handen. Voor de thee profiteerde hij van een flater van de Brandevoortse sluitpost, 0-1. In de tweede helft scoorde Van Esch nog twee keer. Niek Kroezen redde de eer voor de thuisploeg.