ELI hoopt met behulp van viertal aankopen na zware jaren om prijzen mee te gaan doen

De aanwinsten zijn recent gepresenteerd op de Facebookpagina van ELI. In deze video’s stelden de spelers zich voor in het ELI-tenue. Voor iedereen die de Lieshoutse club een warm hart toedraagt zijn deze transfers heugelijk nieuws. Trainer Michael Thijs wil met deze nieuwelingen een ‘stabiele ploeg bouwen, die zich rustig organiseert en kan groeien’.

Brouwers is terug in Lieshout waar zijn voetbalcarrière begon. Na avonturen bij FC Den Bosch, Lienden en Gemert is Brouwers terug op het oude nest. Brouwers: ,,Hoewel ik bij Gemert speelde, bleef ik in Lieshout wonen. Ik heb dan ook altijd contact gehouden met spelers en bekenden van ELI. Zij zijn van groot belang geweest voor mijn terugkeer. Daarnaast speelde ik afgelopen seizoen bij Gemert niet als middenvelder, maar als linksback, allerminst mijn favoriete positie. Ik ben terug om mijn motivatie als aanvallende middenvelder terug te vinden.”

Wens is realiteit geworden

Ook Van den Enden heeft een verleden bij ELI. Na acht jaar Sparta’25 maakt de aanvallend ingestelde speler zijn rentree op sportpark ’t Luytelaar. Van den Enden: ,,Ik heb me in de jaren dat ik bij ELI speelde altijd thuis gevoeld. Mijn vrienden belden me de afgelopen jaren op of ik zin had om misschien terug te komen. Die wens is nu realiteit. Ik ben teruggekeerd om nog fitter te worden en om anderen, vooral jongere spelers, beter te maken. Mijn ultieme droom is uiteindelijk om kampioen te worden.”

Quote We willen minimaal vijfde worden Coach Michael Thijs

Teuben en De Koning speelden afgelopen seizoen bij Gemert O23 en waren toe aan een andere stap. ,,Het is fijn om met een nieuwe trainer te werken en om eens op een ander niveau te gaan spelen”, zegt De Koning. De eerste indrukken van de nieuwe voetbalclub zijn positief. ,,Ik merk nu al dat ELI een warme en gezellige club is. Dat heeft ook te maken met de coach die veel energie geeft bij trainingen, spontaan is en het elftal laat functioneren als een hechte groep”, vertelt Teuben.

Dominanter spelen

ELI heeft sinds de promotie naar de vierde klasse in 2017 geregeld moeten knokken voor lijfsbehoud. Ook het coronaseizoen 2019-2020 was een zwaar jaar. ,,We lagen echt onder vuur. Corona heeft ons - hoe gek het ook klinkt – misschien wel gered”, aldus coach Thijs. Momenteel is de doelstelling groter dan handhaving, want ELI wil meer. Thijs: ,,Als team moeten we groeien en een stabiele ploeg neerzetten. Het zou mooi zijn als ELI volgend seizoen meedoet om de prijzen. We willen in ieder geval meer gaan winnen door dominanter spel dan afgelopen jaren. We willen minimaal vijfde worden.”

Wat betreft de persoonlijke ambities van de spelers: ,,Zo’n vijftien goals maken”, zeggen De Koning en Van den Enden. Brouwers hoopt op zoveel mogelijk goals en assists, maar weet niet hoeveel. ,,Zorgen voor weinig tegendoelpunten”, zegt verdediger Teuben.