ELI walst over MVC heen; Leon Swinkels schiet SPV naar zege tegen Milheezer Boys

VIERDE KLASSE G (ZUID 2)Routinier Leon Swinkels was met twee doelpunten de grote man bij SPV. ELI had een makkelijke middag in De Mortel.

Milheezer Boys - SPV 1-3.

SPV boekte de tweede overwinning van het seizoen en voor Milheeze betekende dit resultaat de derde nederlaag. In de beginfase kregen beide ploegen wat kansen, maar de doelmannen keerden de ballen. Na een klein halfuur kwam SPV op voorsprong. Leon Swinkels tikte een bal van Bram Rijnders van dichtbij binnen, 0-1. Tien minuten later verdubbelde Rijnders de score, 0-2. De tweede helft begon met twee vroege treffers. SPV-keeper Jan van Lierop tikte in de 55ste minuut een indraaiende bal vanuit een corner binnen met zijn handschoen, 1-2. Éen minuut later werd het 1-3 via opnieuw Swinkels. Na deze goal waren er nog wat kansen, maar de voorsprong van de uitploeg kwam niet meer in gevaar.

MVC - ELI 0-6.

Het werd een heel makkelijke middag voor het Lieshoutse ELI op bezoek bij MVC. Na tien minuten werd laconiek verdedigen afgestraft door Ruben van Hoof, 0-1. Het duurde tot de twintigste minuut alvorens de tweede treffer van de middag viel via Coen Brouwers. In de laatste tien minuten van de eerste helft scoorden de bezoekers nog twee keer via Jeremy Raaijmakers en Niels den Bol. Dankzij treffers van nogmaals Brouwers en Jaccy van den Enden liep ELI uit naar een monsterzege.

Bavos - Mifano 2-2.

Na negentig enerverende minuten stapten beide teams met een puntendeling van het veld. De eerste helft was Bavos iets sterker maar de eerste kans was voor Mifano, een corner van Rowan Verberne belandde rechtstreek op de lat. Bavos kwam op voorsprong via Ties Verheijen die vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uithaalde. Kevin Verbene kopte Mifano niet veel later langszij. In de tweede helft waren de bezoekers sterker en kwam het terecht op voorsprong via Rowan Verberne. Genoeg voor een driepunter was het niet, uit een scrimmage bepaalde Björn Kant de eindstand op 2-2.

Liessel - Brandevoort 1-4.

In de eerste helft had Liessel niets in te brengen tegen een oppermachtig Brandevoort. Niels Kroezen opende de score, waarna het rap ging. Via nogmaals Kroezen, Jeroen Grootens en een doelpunt van Mo Azzarfane stond het halverwege al 0-4. De tweede helft was er eentje zonder spanning, de eretreffer van Bram Meulendijks was er eentje voor de statistieken.

ASV’33 - De Braak 1-1.

Negen spelers van De Braak behaalden een zwaarbevochten gelijkspel op bezoek bij ASV'33. In de eerste helft bleven doelpunten uit maar in de tweede helft was het al snel raak via Stijn Kersjes, 1-0. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de verkregen voorsprong: Souleiman Ajhnejh schoot vijf minuten later de gelijkmaker binnen. De bezoekers eindigden de wedstrijd met negen man na rode kaarten voor Tim Smits en Bart Robberecht.



Rood-Wit’62 - HVV Helmond 4-1.

De stadsderby werd een prooi voor het thuisspelende Rood Wit'62 dat in de eerste helft via Roel Merkx op voorsprong kwam. Diezelfde Merkx verdubbelde in de beginfase van de tweede helft de voorsprong. Daarna gin het snel op sportpark De Rijpel en scoorden Kevin van de Kerkhof en Jordi van den Boom namens Rood Wit'62. Sharif Lopez maakte de eretreffer namens HVV Helmond.