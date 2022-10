Elsendorp-doelman Sylvan Kuijpers scoort penalty; SJVV slikt late gelijkmaker

VIJFDE KLASSE C EN E (ZUID 2)In een waar spektakelstuk won Elsendorp met 3-6 en scoorde doelman Sylvan Kuijpers een penalty. SJVV verspeelde in de slotfase twee punten.

Vijfde klasse C

Bieslo - SJVV 2-2.

SJVV zag diep in blessuretijd een overwinning in rook opgaan. Nadat de ploeg zich via Nick Teeuwen en Tim Smets van een 1-0 achterstand had terug geknokt naar een 1-2 voorsprong, viel vlak voor het laatste fluitsignaal toch nog de 2-2. ,,Dat is zuur. Gezien het volledige spelbeeld is het wel een terechte uitslag‘’, aldus SJVV trainer Johnny Nooijen.

Koningslust - Olympia Boys 3-1.

,,Wij vinden dat de scheidsrechter de wedstrijd kapot heeft gefloten‘’, zegt Frens Geerlings, trainer van Olympia Boys. Vlak na rust gaf de scheidsrechter namelijk een strafschop en een rode kaart aan aanvoerder Frank van de Weijer. Ook werd de vlagger, die in eerste instantie voor buitenspel van Koningslust vlagde, weggestuurd met rood. Geerlings: ,,Het was duidelijk buitenspel. De scheids floot zijn eigen wedstrijd, maar we hebben het ook aan ons zelf te wijten. Normaal winnen we zo'n wedstrijd met 5 of 6-0.‘’ Marijn van Bussel scoorde de enige treffer voor de bezoekers.

Vijfde klasse E

Boerdonk - Olland 1-2

Olland heeft bij Boerdonk drie punten weten te pakken. Nadat de uitploeg aanvankelijk nog op achterstand kwam, werd er nog voor rust orde op zaken gesteld. Martijn van Rooij maakte de gelijkmaker en zag rond het uur ploeggenoot Stefan Erven de 2-1 binnenwerken. Wat volgde was Boerdonk dat probeerde een punt uit het vuur te slepen, maar Olland verdedigde de voorsprong succesvol in een niet heel oogstrelend duel.

Nederwetten - Elsendorp 3-6.

In een spektakel tussen Nederwetten en Elsendorp trokken de bezoekers aan het langste eind. Via twee keer Jeroen Donkers werd het al snel in de wedstrijd 0-2. Het was echter Nederwetten dat met een voorsprong mocht gaan rusten. Eduardo verzorgde de 1-2 en via tweemaal Tim van Es werd het zelfs 3-2. Na de onderbreking was het weer Elsendorp dat zichzelf liet zien. Donkers completeerde zijn hattrick met de 3-3 en Sam van de Wetering zette zijn ploeg op 3-4. Elsendorp doelman Sylvan Kuijpers mocht vervolgens een strafschop nemen en maakt er feilloos 3-5 van. Het slotakkoord was voor Donkers, die zijn vierde van de middag maakte.

WHV - Fiducia 1-2.

Fiducia heeft op bezoek bij WHV de eerste overwinning van het seizoen geboekt.