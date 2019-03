Elsendorp rekent binnen half uur af met Merselo, Fiducia vergeet te winnen

Menos – Fiducia 1-1. De ploeg uit De Rips speelde een uitstekende eerste helft en kwam via Pieter Ploegmakers terecht op voorsprong. Daarna kreeg Fiducia twee dotten van kansen om de voorsprong uit te breiden maar het faalde in de afronding. In de tweede helft was Menos iets sterker en dit resulteerde in de gelijkmaker na iets meer dan een uur spelen.

Elsendorp – Merselo 3-2.

De ploeg van Marcel Verberkt kende een droomstart en kwam in de zevende minuut op voorsprong via Leandro Ribeiro. Amper een kwartier later verdubbelde Dick de Bruijn de voorsprong door vanaf twintig meter de bal in de kruising te schieten. Binnen het half uur viel de 3-0 en wederom was Leandro Ribeiro de doelpuntenmaker. In de tweede helft speelde Elsendorp slordig en wist het de kansen niet te verzilveren. Merselo kwam in de laatste twintig minuten terug tot 3-2 maar mocht nooit aanspraak maken op meer.