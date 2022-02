Emiel van der Sanden brak zijn gezicht op acht plaatsen, maar nu voetbalt hij weer (zonder angst)

Elmo Hertogh na OJC-avontuur­tje terug op oude nest: ‘Ik wilde maar één ding: weer lekker bij Best Vooruit voetballen’

Vol goede hoop verkaste Elmo Hertogh afgelopen zomer van Best Vooruit naar OJC Rosmalen, maar dat avontuur werd niet wat hij ervan verwacht had. De 23-jarige Eindhovenaar, die in de jeugd nog ploeggenoot was van Arnaut Danjuma en Sam Lammers, is nu terug bij Best Vooruit.

5 december