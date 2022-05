EMK degradeert naar vijfde klasse; ELI en DOSL houden het spannend om nacompetitieplek

ELI - EMK 4-2.

De thuisclub kwam snel op 2-0 via goals van Danny de Koning en Jaccy van den Enden. In de 25ste minuut scoorde Rick van den Bogaard de 2-1 uit een vrije trap. Kort na rust kopte Van den Enden de 3-1 binnen en leek de wedstrijd gespeeld. Even later liet Daan de Jong ELI-goalie Erik Swinkels kansloos met een snoeihard schot, 3-2. ELI speelde hierna heel slordig, waardoor EMK de kans rook op een gelijkspel. Het was Aaron Hurkx, die kort voor tijd met een doeltreffende omhaal de wedstrijd definitief in het slot gooide en de eindstand op 4-2 bepaalde.

DOSL - Mariahout 2-0.

Het eerste halfuur waren beide teams gevaarlijk. Toch maakte DOSL subtiel het verschil, omdat Mathijs Oomen afrondde na een pass van Ruben van Meijl: 1-0. De thuisploeg was na rust sterker. Het maakte uiteindelijk nog de 2-0 via Rick van Hooff.

RKGSV - Tivoli 4-1.

Het was geen superwedstrijd, na een halfuur kwamen pas de eerste kansen. Toch wist Gerwen voor rust te scoren via Brian de Ronde: 1-0 in de 38ste minuut. Mike van den Berk gaf aan en zou nog twee keer vaker de man van de assist worden. Allereerst gaf hij voor op Joey van den Berk: 2-0. Zijn hattrick was compleet toen Mark Bartels scoorde uit zijn corner: 3-0. Bartels scoorde later opnieuw uit een hoekschop. Tivoli deed nog wat terug via een vrije trap van Veron Brökling: 4-1.

Pusphaira - Woenselse Boys 0-2.

De openingsfase was voor de thuisploeg met een vrije trap op de lat en paar gevaarlijke hoge ballen in de zestien meter. Scoren lukte niet. Tegen het einde van de eerste helft kwamen de bezoekers er een paar keer gevaarlijk uit, maar de laatste pass ontbrak. Na rust werd een fout in de defensie van Pusphaira direct afgestraft, 0-1 door Eray Toprak. Pusphaira drong aan, maar tot grote kansen kwam het niet. Op de counter kwam Woenselse Boys er gevaarlijk uit, Jay Jay Gramser gaf Sidney Woensdregt een niet te missen kans: 0-2. Het einde van de wedstrijd naderde, gescoord werd er niet meer. Dit was tevens de laatste wedstrijd van Woenselse Boys-trainer Peter Geurts die na vier jaar afscheid neemt. Ook voor Woenselse Boys-keeper Juri Koudijs was het zijn laatste wedstrijd in het eerste. Hij gaat na achttien jaar selectie verder als speler in lager elftal.

DVS - Acht 2-1.

DVS was niet de bovenliggende partij, kampioen Acht was beter. Acht kwam via Mathijs Husing op 0-1 in de 38ste minuut. Een penalty van Jasper Jacobs bracht de stand in de 45ste minuut op 1-1. Uiteindelijk won DVS zelfs. Aangezien Dries Kreijns de 2-1 benutte zo’n vijf minuten na rust.

WEC - Boskant 2-0.

Boskant verdiende eigenlijk de zege, maar kon ondanks een ruime bezetting op de WEC-helft geen kans benutten. WEC kreeg maar een paar kansen, maar scoorde uiteindelijk in de laatste tien minuten twee keer. In de 83ste minuut werd het 1-0 en in de 90ste minuut kwam de 2-0 op het scorebord.