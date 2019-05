EMK walst over Nieuw Woensel en speelt zich veilig; drie keer is scheepsrecht bij SPV - HSE

4E:

DOSL - FC Cranendonck 1-1. FC Cranendonck was de betere partij in de eerste helft en kreeg drie goede kansen op de voorsprong, voordat Klaas van den Wildenberg de score daadwerkelijk opende voor de bezoekers. In het tweede bedrijf ging DOSL achterin een op een spelen en kwam FC Cranendonck niet meer aan voetballen toe. In de 78ste minuut tekende Ruben van Meijl voor de gelijkmaker namens de thuisploeg.

4F (Zuid 1):

De Raven - SDO’39 5-1. Geert Coolen opende de score voor de bezoekers, maar daarna boog De Raven de achterstand om in een ruime overwinning. Gijs Wuijts zorgde voor de gelijkmaker en zette de thuisploeg met de 2-1 op voorsprong, waarna het de beurt was aan Tom Simon. Met drie goals bepaalde hij de eindstand op 5-1. Door de zege voor de gastheren loopt het verschil tussen nummer zeven De Raven en nummer acht SDO’38 op naar zeven punten.

EMK - Nieuw Woensel 7-2. EMK speelde zich door de ruime zege op Nieuw Woensel veilig in de vierde klasse. Daarbij stelde de thuisploeg oudgediende Tommie van Elst op, die in het duel van voor de winterstop met Acht ook al zijn opwachting maakte. In een gelijkwaardige eerste helft ging EMK rusten met een 2-1 voorsprong door twee goals van Rick van den Bogaard. Joey Visser scoorde voor Nieuw Woensel. In de tweede helft liep EMK uit naar een 7-2 zege door goals van Van den Bogaard (2), Rick Slaats (2) en Tommy van Elst. Jens van Mil maakte de 3-2 voor Nieuw Woensel.

5E (Zuid 1):

Terlo - De Weebosch 0-4. Koploper Riethoven was met een delegatie aanwezig in Bergeijk, want als De Weebosch punten zou laten liggen tegen Terlo, was de titel voor Riethoven een feit. Zover kwam het niet, want Ruud Jansen en Sjors de Backer bezorgden De Weebosch een 0-2 voorsprong. Na de pauze lieten de bezoekers de score via Nick van Poppel verder oplopen.

Hulsel - De Bocht’80 1-0. Hulsel was veel beter dan De Bocht’80, dat voorlaatste staat. Toch duurde het lang voordat de thuisploeg het overwicht in de score uit kon drukken. Stef Roijmans tekende in de 65ste minuut dan toch voor de terechte voorsprong voor Hulsel. In de slotfase drong De Bocht’80 aan en werd het nog even penibel voor Hulsel, dat de 1-0 over de streep trok en een terechte overwinning boekte.

5E (ZUID 2):

SPV – HSE 2-0. De wedstrijd in Vlierden ging eindelijk door nadat HSE twee keer eerder op het laatste moment zich afgemeld had vanwege een spelerstekort. SPV had een zware kluif aan de Eindhovenaren en zonder doelpunten werd de rust bereikt. In de tweede helft maakte Loek van Duursen de openingstreffer. HSE speelde aardig maar moest in de slotfase een tweede tegentreffer incasseren: Thijs van Rooij schoot de wedstrijd op slot.

