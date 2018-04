Erik Schaeken stopt toch na dit seizoen bij Sterksel

Oude bekende Pascal Penning wil DOSL redden

19:05 Bedenktijd had Pascal Penning nauwelijks nodig toen het bestuur van DOSL hem in januari vroeg om de rest van het seizoen het trainerschap van de vierdeklasser uit Leende op zich te nemen. Penning, die negen jaar in het vaandelteam van DOSL voetbalde, was nog actief in het vijfde elftal. ,,Ik kwam zodoende nog elke zondag bij DOSL en wilde de club wel uit de brand helpen”, zegt hij.