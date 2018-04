Erik Schaeken verruilt RKSV Sterksel voor SV Valkenswaard

Uitslagen amateur­voet­bal donderdag 26 april (regio Helmond)

26 april Oranje Zwart – FCV Venlo 3-3. Na weken met mindere resultaten heeft Oranje Zwart donderdag toch een redelijk goed resultaat behaald. Op sportpark De Braak toonde het team van assistent Wim Burhenne veerkracht en kwam twee keer terug van een achterstand: 3-3. De Helmonders begonnen uitstekend aan de wedstrijd en kwamen via Johan van Lierop op voorsprong: 1-0. De bezoekers zorgden er echter voor dat Oranje Zwart met een naar gevoel de rust in gingen door in de blessuretijd van de eerste helft de gelijkmaker te scoren: 1-1. FCV Venlo begon ook uitstekend aan de tweede helft en kwam via een knappe treffer in de vijftigste minuut op voorsprong: 1-2. Oranje Zwart antwoordde direct en het was Appie Yahia die de 2-2 wist te scoren. Toen tien minuten voor het laatste fluitsignaal FCV Venlo wederom op voorsprong (2-3) kwam leek het alsof Oranje Zwart wederom een tik zou krijgen. In de absolute slotfase rechtte de ploeg nogmaals zijn rug en schoot Johan van Lierop, komend seizoen actief bij stadsgenoot Mierlo-Hout, de verdiende gelijkmaker achter de Venlose doelman: 3-3.