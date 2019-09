Ervaren selectiespelers SV Valkenswaard uit onvrede naar vierde team

Het betreft onder anderen Sander Donkers (31), vorig seizoen nog aanvoerder van SV Valkenswaard 1, Ron Bakermans (29), Ramon van Hooff (29) en Rob Vlassak (29). Zij speelden jarenlang in het eerste elftal en promoveerden op 16 juni met het vaandelteam van SV Valkenswaard naar de tweede klasse, nadat in het slotstuk van de nacompetitie PSV AV was bedwongen. Ook Marc Janssen (34) en Francois Stokmans (29) en nog enkele spelers van het tweede elftal hebben de selectie verruild voor het vierde team.

‘We gaan helaas in een lager team spelen. Voornaamste reden is dat onze visie niet in lijn ligt met de huidige visie van het bestuur en de staf van SV Valkenswaard’, schrijven de spelers van het vierde in een gezamenlijke verklaring. ‘Na verschillende gesprekken met het bestuur en de staf zijn we tot bovenstaande conclusie gekomen. Uiteraard hebben we het beste met de club voor, dus hopen we op een succesvol seizoen van de selectie.’