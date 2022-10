Erwin Isbouts sorteert bij Terlo voor op trainerschap: ‘Maar zelf voetballen blijft toch het mooiste’

Met een lange bal op Freek Lommers, die daarna de 3-0 binnentikte, liet Erwin Isbouts (34) afgelopen zondag zijn eerste assist noteren voor Terlo in de eerste competitiewedstrijd tegen Knegselse Boys. Zoals hij ook al zo vaak aan de basis stond van een doelpunt, of zelf scoorde, voor clubs als FC Eindhoven, UNA en Marvilde.

Nu acteert de nummer tien op een veel lager niveau dan voorheen, maar daar maalt Isbouts niet om. ,,Ik ben en blijf een fanatiek baasje. Voetbal is alleen maar leuk als je wint. En in elk elftal steken er individuen bovenuit. Bij Terlo merk ik nu heel erg dat je het met elkaar moet doen, zo dacht ik voorheen wat minder”, zegt Isbouts, die ook een uitspraak van zijn vriend en voormalig teamgenoot Erik Schaeken aanhaalt. ,,Die zegt altijd dat je de gekste tactische dingen kunt verzinnen, maar dat alles begint met een goede bal van naar A en B. Zo simpel is het. We komen eraan met Terlo, het is een mooie mix van ervaring met jonge jongens.”

Meningsverschil

Afgelopen seizoen vertrok de middenvelder voortijdig bij SV Valkenswaard na een meningsverschil. ,,Ik sta nog steeds achter mijn woorden en heb naar mijn mening niemand beschadigd. Ik was bij teveel dingen binnen de club betrokken, geef altijd mijn mening en dat werd naar mijn gevoel tegen me gebruikt. Achteraf is het misschien wel goed dat het zo is gelopen. Er even tussenuit en een nieuwe koers bepalen.”

Ondanks enkele gesprekken was ongewis waar en hoe Isbouts zijn carrière zou vervolgen. ,,Toen belde Terlo. Dat had ik niet verwacht, maar waarom niet, dacht ik. Ik ben 34 en kan nog wel twee jaar in België gaan spelen, maar deze combinatie zag ik wel zitten.”

Quote Ik vind het zelf ook gek dat ik dit nu zeg, maar misschien vind ik dat niveau ook wel prima Erwin Isbouts

Al had Isbouts zijn twijfels over het niveau. ,,De verwachtingen zijn nu gewoon wat lager. Bij wijze van spreken schieten in vijfde klasse linksbacks acht van de tien ballen over de zijlijn. In de tweede klasse zijn op die positie acht van de tien ballen goed. Maar dan denken spelers soms ook dat ze heel goed zijn, en dat is hier dan weer niet zo. Kijk, ik wil nog steeds iedere wedstrijd winnen. Het niveau bij Terlo is omhooggegaan en de trainingen worden steeds scherper”, zegt Isbouts, die op donderdag en zondagen zelf blijft voetballen en op dinsdag de training van Terlo voor zijn rekening neemt. ,,Ik ga me vooral richten op de aanvallers en middenvelders”, zegt Isbouts, die samenwerkt met hoofdtrainer Peter Geurts. ,,Hij bepaalt, dat heb ik vanaf het begin gezegd.”

Waar zijn trainingsloopbaan uiteindelijk toe moet leiden weet Isbouts zelf ook nog niet. ,,Ik doe nu de cursus voor TC3 en daarmee kun je in de vierde en vijfde klasse trainen. En ik vind het zelf ook gek dat ik dit nu zeg, maar misschien vind ik dat niveau ook wel prima. Dat zal ik moeten uitvinden”, zegt Isbouts, die voorlopig nog wel binnen de krijtlijnen in plaats van ernaast staat. ,,Hoelang ik nog door wil gaan weet ik niet. Maar ik ben nooit geblesseerd en heb ook nooit spierblessures gehad. Een trainingsbeest ben ik niet, maar zelf voetballen blijft toch het mooiste.”