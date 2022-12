Ex-spelers Woenselse Boys nekken hun oude club: hekkensluiter Tivoli pakt drie belangrijke punten

Programma amateur­voet­bal: ontknoping in de strijd om periodeti­tels

Nadat Budel al de eerste periodetitel in 4E bemachtigde, kunnen zondag diverse andere Zuidoost-Brabantse teams die prijs pakken. In 1B sluit koploper Best Vooruit de periode af met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven AV. In de vier eerdere onderlinge competitieduels dolf Best Vooruit telkens het onderspit, maar vorig seizoen in de nacompetitie voor promotie wonnen de rood-zwarten met 1-3 bij FC Eindhoven AV.

