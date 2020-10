Familie Westerlaken haalt truc uit met hoogwerker voor broedertwist bij Achilles Veen - Gemert: ‘Hier wist ik niks van’

Derde klasse D zuid 2 Handel heeft met spits Jeffrey Driessen goed gehandeld

27 september Op de vraag of Handel een goede wedstrijd had gespeeld, was trainer Tom Jacobs na afloop stellig: ,,Nee, uit bij Nooit Gedacht is het nooit een goede wedstrijd. Het komt hier altijd aan op mentaliteit en wilskracht. We hebben hier onder mijn leiding nog nooit gewonnen”, lachte de coach.