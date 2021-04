Familiegevoel herenigt Sadat en Nijssen bij FC Eindhoven: ‘Ik ben trots op hoe hij er nu voor staat’

Dennis Scha­pendonk werkt toe naar rentree in hoofdmacht Beerse Boys

22 april Dennis Schapendonk keert komend seizoen terug in de selectie van tweedeklasser Beerse Boys. De 27-jarige middenvelder, die vanaf 2012 in het eerste elftal speelde, liet zich vorig jaar in afwachting van een enkeloperatie afzakken naar het vierde elftal en speelde daar aan het begin van het seizoen nog enkele wedstrijden.