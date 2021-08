FC Cranendonck zwaait aanvoerder Rob Slenders na jarenlange trouwe dienst uit met afscheidsduel

,,Ik kan terugkijken op een mooie tijd in het vaandelteam, waar ik ontzettend van heb genoten”, vertelt Slenders. ,,Vanaf mijn achttiende heb ik altijd vast in het eerste elftal gespeeld en de laatste acht jaar was ik aanvoerder. Het waren schitterende jaren die ik nooit had willen missen, de geweldige supporters die vaak kritisch waren na de wedstrijd, toch waren ze er altijd weer. Ik ben nu 33 en dat is denk ik een mooie leeftijd om in een lager elftal te gaan voetballen. Het was een mooie moeilijke beslissing om afscheid te nemen van deze mooie groep, ik heb er geweldige vrienden aan overgehouden, maar ik zal nog vaak naar ze komen kijken. Dat ze een afscheidswedstrijd regelen voor mij is ook geweldig. FC Cranendonck is een schitterende club.”

Slenders voetbalde in de jeugd bij De Kraanvogels, de Soerendonkse club die in 2004 met sportparkgenoot Gastel Vooruit samensmolt tot FC Cranendonck. Op zijn zeventiende viel hij al af en toe in bij het vaandelteam van de fusieclub. ,,Ik heb nooit overwogen om ergens anders te gaan voetballen”, vertelde Slenders twee jaar geleden in een interview.

In 2008 behaalde Slenders met FC Cranendonck het kampioenschap in de zesde klasse en het jaar erop stootte hij met de blauw-zwarten door naar de vierde klasse. Op dat niveau is de club sindsdien actief. In 2018 pakte FC Cranendonck voor het eerst een periodetitel in de vierde klasse, waarna de ploeg in de tweede ronde van de nacompetitie het onderspit dolf tegen het Tilburgse TSV Gudok. In het seizoen 2019-2020 won FC Cranendonck opnieuw een periodetitel en lag de ploeg met de koppositie in handen op koers om historie te gaan schrijven. Met nog tien duels te gaan werd de competitie echter beëindigd door de coronacrisis.