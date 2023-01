FC Eindhoven AV haalt in België Luyksgestelnaar Bob Adriaans op

Adriaans voetbalde eerder in België bij Lommel SK. Daar kreeg hij te maken met de City Football Group, grootaandeelhouder bij Manchester City. Adriaans had jaren in zichzelf geïnvesteerd om in de hoofdmacht te komen. ,,De overtuiging dat ik het ging halen werd steeds groter. Vanuit de City Group kwamen er echter telkens nieuwe spelers, waardoor er een enorme concurrentie was.” Voor zijn Belgisch avontuur was hij actief in zijn woonplaats bij De Raven en later in de jeugd van FC Eindhoven.