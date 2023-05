FC Eindhoven AV haalt Maiky Fecunda terug van PSV AV en pikt Romano van den Baar op bij Nieuw Woensel

,,Twee jaar geleden heb ik ook al voor FC Eindhoven AV gespeeld en daar een leuke tijd gehad”, geeft Fecunda aan. ,,Ik had nog goed contact met teammanager Gino Jansen en die had me weer benaderd. Ik had een paar goede gesprekken bij FC Eindhoven AV, onder andere met trainer Leon Kantelberg, en daarbij spelen er ook oude bekenden. Dat gaf voor mij de doorslag om voor FC Eindhoven AV te kiezen.”

De in Willemstad op Curaçao geboren Fecunda verhuisde op zijn derde naar Nederland, waar hij opgroeide in Eindhoven. Helmond Sport pikte hem op in de jeugdopleiding van Geldrop. In mei 2014 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal bij Helmond Sport, waar Fecunda tot de zomer van 2019 selectiespeler was en in totaal 72 competitiewedstrijden speelde. Vervolgens kwam hij een seizoen uit voor Nuenen, waarna hij in 2020 naar FC Eindhoven AV ging.