FC Eindhoven AV haalt met Sander Heesakkers topverdediger in huis

Van 2007 tot 2016 speelde de uit Boxtel afkomstige Heesakkers in de opleiding van PSV. Tot aan het beloftenteam ging het voorspoedig, maar de laatste stap naar het eerste elftal wist de verdediger niet te zetten. Heesakkers tekende in 2013 een profcontract en speelde 51 duels met Jong PSV in de eerste divisie, waarin hij één keer scoorde.

De Boxtelnaar staat bekend om zijn snelheid en duelkracht. Hij kwam vier keer uit voor het Nederlands jeugdteam onder 18 en onder 19 jaar. Daarin speelde hij met onder andere Rick Karsdorp, Jaïro Riedewald, Riechedly Bazoer, Jorrit Hendrix en Kenny Tete.

Knop gebroken

Zijn loopbaan werd vijf jaar geleden door een mix van factoren in de knop gebroken. Ziekte van Pfeiffer, een scheurtje in zijn lies dat alsmaar opspeelde, zijn thuissituatie (zijn vader overleed in die periode) en een verkeerde makelaar hadden een negatieve uitwerking. ,,Als ik ergens in een stadion zit en ik zie dan mijn vrienden spelen, dan doet dat pijn”, sprak Heesakkers ruim twee jaar geleden al in het ED. ,,Ik ben er eigenlijk altijd vanuit gegaan profvoetballer te worden. Die doelstelling moest toen noodgedwongen bijgesteld worden.”

Hij begon als jong spelertje bij LSV in Lennisheuvel. Niet lang daarna maakte hij de overstap naar ODC waar PSV hem enkele jaren later oppikte. Na zijn periode bij PSV vertrok Heesakkers naar Dessel Sport om in 2017 bij eersteklasser Geldrop aan zijn amateurloopbaan te beginnen. Dit seizoen staat hij onder contract bij tweede divisionist Kozakken Boys.

Ambities