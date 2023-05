FC Eindhoven AV-verdediger Tom Dekkers (30) neemt afscheid: ‘Ik wil tijd maken voor andere leuke dingen’

De in Aalst opgegroeide Dekkers speelde in de jeugd bij DVS en werd daar opgepikt door FC Eindhoven. Toen in 2009 de jeugdopleiding van FC Eindhoven tijdelijk werd opgeheven, verkaste Dekkers naar Rood-Wit Veldhoven waar hij als zeventienjarige meteen een vaste waarde werd in het eerste elftal. Hij promoveerde in 2011 met Rood-Wit naar de eerste klasse en stapte vervolgens over naar De Valk. Met die ploeg werd Dekkers in 2013 kampioen in de eerste klasse. In 2014 lijfde UNA hem in en daar maakte Dekkers in 2016 de promotie naar de tweede divisie mee. In het seizoen 2016-2017 kwam Dekkers weer voor De Valk uit en nadien voetbalde hij bij Geldrop (2017-2019) en Blauw-Geel’38 (2019-2022).