FC Eindhoven AV verzekert zich van nacompetitie; Rhode krijgt pak slaag

Best Vooruit - FC Eindhoven 1-3. Dave de Bresser bracht Best Vooruit in de 28ste minuut aan de leiding, maar Tim Rerimassie trok even later de stand gelijk, 1-1. Juul Leenhouwers bezorgde FC Eindhoven in de 77ste minuut een 1-2 voorsprong. Wael Nasser vergrootte de marge tot twee goals, 1-3. Voor FC Eindhoven was het de derde overwinning op rij.