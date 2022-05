FC Eindhoven AV wint weer in Lichtstadderby van Brabantia; remise EFC en verlies Best Vooruit en Rhode

EERSTE KLASSE CVoor de tweede keer dit seizoen trok FC Eindhoven AV aan het langste eind in de Lichtstadderby tegen Brabantia. Nadat de blauw-witten eerder dit seizoen de stadsgenoot al met 1-2 versloegen, werd het zondagmiddag 2-0 voor FC Eindhoven AV. EFC speelde thuis gelijk tegen Nemelaer, Best Vooruit en Rhode gingen onderuit.

FC Eindhoven AV - Brabantia 2-0. FC Eindhoven/AV heeft de stadsderby tegen Brabantia met 2-0 gewonnen. Daar hoefde de ploeg van trainer Jan Poortvliet zich niet bovenmatig voor in te spannen. De thuisploeg kwam al na vijf minuten op 1-0, toen Juul Leenhouwers werd neergelegd door Brabantia-verdediger Finn Batten en Appie Azmani de penalty benutte. Brabantia was daarna aanvallend onmachtig in de jacht naar de gelijkmaker. Vlak voor rust miste Lorenzo Koenders een enorme kans op de 1-1. Na de pauze kwam FC Eindhoven via Colin van Gool op 2-0. Daar bleef het bij, omdat FC Eindhoven niet meer hoefde en Brabantia niet beter kon.

TOP - Best Vooruit 2-1. Stan van Dolleweerd zette TOP in de 63ste minuut op voorsprong, 1-0. In de slotfase bracht Jordy Veld Best Vooruit op gelijke hoogte, 1-1. Maar TOP maakte vervolgens nog de winnende 2-1.

Leones - Rhode 5-2. Halverwege keek Rhode al tegen een 3-0 achterstand aan. Uit een strafschop viel in de zesde minuut de openingstreffer en in de 14de en 45ste minuut sloeg Leones nog twee keer toe. Daan van Dinten verkleinde in de 54ste minuut de marge door een penalty te benutten, 3-1. In de 81ste minuut maakte Ralf van den Boogaart er 3-2 van en moest Leones door een rode kaart verder met tien man. Maar in de slotfase liep de thuisploeg nog uit naar 5-2. Aan de 4-2 hing volgens Rhode een sterke buitenspellucht en de 5-2 was een verzilverde strafschop.

EFC - Nemelaer 2-2. Jim Daniëls opende in de 30ste minuut uit de kluts de score voor EFC. In de 44ste minuut strafte Giel van de Ven een fout af in de defensie van EFC, 1-1. In de 50ste minuut kreeg de thuisploeg een strafschop na een overtreding op Max van Limpt. Teun van Borrenbergen verzilverde de pingel, 2-1. Drie minuten later stond het weer gelijk, een vrije trap van Joeri Vugts trof doel, 2-2.