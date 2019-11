FC Eindhoven-speler krijgt rood voor afpakken vlag grensrechter, Best Vooruit pakt eerste overwinning

Best Vooruit – Unitas’30 2-0.

Best Vooruit heeft er lang op moeten wachten, maar de eerste zege is eindelijk een feit. Halverwege oktober werd tegen NEC het eerste punt gepakt (2-2). Zondag werd het op het eigen sportpark De Leemkuilen 2-0 tegen Unitas’30. In de tiende minuut opende Kianu Verlinden, die ditmaal in plaats van achterin in de spits stond, de score namens de Bestenaren, 1-0. Vijf minuten na rust zette Robin Buiks met een benutte penalty de eindstand op het scorebord: 2-0. ,,We zijn vandaag totaal niet in de problemen gekomen”, aldus de 33-jarige Buiks, een van de drie spelers ouder dan 23 jaar bij Best Vooruit. ,,We hebben een super jong team en daarom is het wisselvallig.” Ondanks de zege staat Best Vooruit nog altijd laatste, met vier punten uit zeven duels. ,,Ik hoop dat dit het begin is van veel meer. Als we blijven spelen zoals vandaag dan horen we niet op die laatste plek te staan.”