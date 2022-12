FC Eindhoven Vrouwen als trotse koploper de winterstop in na winst op Oranje Nassau

Ze had ruim negentig minuten alleen maar kou en wind gevangen. Van doelpogingen bij Oranje Nassau was nauwelijks of niet sprake geweest. Het is het lot van een doelvrouw in wintertijd. Verhees voerde zaterdagmiddag een eenzame strijd tegen de weerselementen die op sportpark Genneperparken vrij spel hadden. Op de weinige momenten dat er iemand voor haar opdook moest de in Stramroy geboren Verhees attent blijven. ,,Ik merk dat ik stappen maak vanaf dat ik begin dit seizoen bij FC Eindhoven kwam en met een keeperstrainer werk. Bij mijn vorige club Bekkerveld was het allemaal net iets minder geregeld.”