FC Eindhoven Vrouwen haalt nationale topper binnen

Oirschot Vooruit wijkt voor thuisduel met RKVVO weer uit naar Best

4 juni De halve finale in de nacompetitie om een plek in de eerste klasse tussen Oirschot Vooruit en RKVVO wordt op maandag 10 juni op sportpark De Leemkuilen in Best gespeeld. De aftrap is om 14.30 uur.