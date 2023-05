FC Eindhoven Vrouwen pakt landstitel voor de poorten van de hel; eerste grote succes voor blauwwitten

Wat een ontlading. Als een feniks herrees FC Eindhoven Vrouwen uit zijn as. Een 1-0 achterstand leek ver in de tweede helft ondanks een groot veldoverwicht onoverbrugbaar. Totdat eerst Felice van Duijnhoven en in de laatste minuut topschutter Marleen van Lent de ploeg bij de hand nam en eerste amateurlandstitel bij de Eindhovense topklasser bracht.

De kampioensschaal was bij opkomst van beide ploegen duidelijk zichtbaar op een tafel geplaatst. Met een schuin oog keken de elf van coach Ivo Veltrop een-voor-een met een begeerde blik naar de trofee. Na twee mislukte pogingen moest het nu dan eindelijk gaan lukken. In een ultieme poging ging het uiteindelijk net goed.

Het werd in en buiten het veld groots gevierd. Oefenmeester Ivo Veltrop liet na afloop zijn tranen de vrije loop terwijl hij zijn zoontje en dochtertje in zijn armen sloot. De technische man die bij zijn aanstelling twee jaar geleden alleen maar voor het hoogste wou gaan. ,,Nier normaal zo spannend”, sprak de coach uit Nederweert van de eerste emoties bekomen. ,,Ik weet wat deze groep kan, dus ik heb niet gewanhoopt. Misschien tegen beter weten in, maar het vertrouwen is er de hele wedstrijd geweest.”

De topschutter van vorig seizoen Sem van Doorn keek van een afstand glimlachend toe. Na een gebroken knieschijf in een oefenduel met Sparta moet de aanvalster nog maanden revalideren. ,,Vervelend maar ik wist dat er een hele lange periode van herstel zou gaan volgen. Dit is voor de hele groep natuurlijk geweldig.”

Quote De winnende treffer in blessure­tijd scoren is natuurlijk het verhaal van het seizoen Myrthe van de Laar

Myrthe van de Laar - onvermoeibaar als altijd - nam het afgelopen seizoen de ploeg vele malen op sleeptouw als het een keer dreigde mis te lopen. Nu dan die enorme opluchting. ,,De winnende treffer in blessuretijd scoren is natuurlijk het verhaal van het seizoen. Door een geweldige eenheid in de groep zij we bereid tot het allerlaatste te knokken. De beloning is dan deze prachtige titel.” Dat Guusje Raaijmakers met een rode kaart in de allerlaatste minuut moest vertrekken was een smetje, maar ook niet meer dan dat.

Imposante cijfers

De rapportcijfers van de Eindhovense formatie over dit seizoen zijn imposant. Van de eenentwintig duels tot nu toe werden er vijftien gewonnen. Drie keer eindigde een duel in een gelijkspel en van Be Quick’28 (3-1) en Ter Leede (3-1) werd vlak voor de winterstop verloren. Daar kwam de 3-0 nederlaag twee weken geleden bij DTS’35 nog bij. Het bekeravontuur verliep voor FCE minder succesvol. Terwijl het seizoen nog maar amper was begonnen liepen de Eindhovense vrouwen bij Be Quick’28 in de Zwolse val wat meteen in de eerste ronde al uitschakeling betekende.

Op dat moment was de eerste plaats in de competitie met een maximum score van 21 punten uit zeven duels al stevig in handen van de blauw-witten. De voorsprong op eeuwige rivaal en huidige landskampioen Saestum en DTS’35 bedroeg toen al zes punten. Het eerste puntenverlies werd pas op 19 november geleden.

In die periode sprak middenveldster Jolijn Verploegen zich toen al in deze krant al voorzichtig over de titelkansen uit. Dit keer was ze door het dolle heen. ,,Ik dacht op het laatst: dit gaat niet meer lukken. Dan gebeurt het toch. Dat wordt nu een feestje hoor. Te beginnen hier en vanavond op het Stratumseind.”

FC Eindhoven Vrouwen: Kolen; Verploegen, Van Wershoven, Mutsaers (68. Van Lieshout), Van Bakel (64. Kasbergen); Van Duijnhoven, Verbael, Van der Plas, Van de Laar (70. Raaijmakers); Santema, Van Lent.