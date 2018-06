FC Engelen wijkt voor nacompetitieduel met Braakhuizen uit naar Stadion De Vliert

NACOMPETITIE VOOR VIERDE KLASSE Olympia Boys kan champagne koud zetten

3 juni DOSKO'32 - Olympia Boys 0-3. Olympia Boys is uitstekend gestart aan de nacompetitie om promotie. De ploeg uit Ommel boekte een verdiende overwinning op DOSKO'32 uit Duizel. Het team van trainer Rico van Mourik kwam geen moment in de problemen en stond al binnen twaalf minuten op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Merijn van Bussel en Aaron Driessen. In het tweede bedrijf was het andermaal Driessen die het net vond na een vlotte combinatie.