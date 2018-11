Feestbeest Sam de Laat wil met Hoogeloon periodetitel pakken: ‘Van voetbal word ik het gelukkigst’

Een avondje op de bank hangen? Nee, dat vindt Sam de Laat maar niks. Zelfs na een lange werkdag blijft de Hoogeloner niet thuis voor de televisie plakken, maar duikt de sportschool in of gaat – het liefst – voetballen. Een wedstrijd in de zaal, trainen met Hoogeloon 1 of zelf training geven aan de Onder-19, waar zijn broertje Loek speelt. De Laat is bezeten van het balspel. ,,Ik wil bezig zijn en vul mijn dagen graag helemaal”, vertelt de jongeling, die op zijn vrije zaterdagavonden vaak de lokale kroegen en discotheken afstruint.