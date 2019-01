Ferry Aerts is weer terug bij Brabantia na kort avontuur in België

Het klinkt als een mislukt avontuur, maar dat was het zeker niet voor Eindhovenaar Ferry Aerts, die aan het begin van dit seizoen op het vijfde niveau in België bij Esperanza Pelt ging spelen. ,,Ik heb een heel goed halfjaar gehad”, vertelt de vleugelaanvaller. ,,Maar ik begon deze zomer bij Esperanza met het idee dat ik nog een jaar op school zou zitten.” Dat liep even anders, want Aerts haalde het laatste tentamen voor zijn opleiding Small Business en Retail Management niet. ,,Toen moest ik per direct van school af en heb ik mijn oude werk bij Albert Heijn opgepakt.”