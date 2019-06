Finale van Valkenswaard in nacompetitie wordt het laatste kunstje van Peer

AMATEURVOETBAL Overzicht | Na twee verloren kampioendu­els ook geen promotie voor SPV, Valkens­waard schiet RPC naar derde klasse

10 juni Wie speelt volgend seizoen in de vierde klasse? De beslissing viel deze Tweede Pinksterdag op een aantal velden. SPV mist na twee verloren kampioenduels nu ook promotie. De ploeg verloor van Herpinia in speelt volgend jaar gewoon weer in de vijfde klasse. Valkenswaard schiet RPC naar de derde klasse. RKVVO blijft strijden voor promotie naar de eerste klasse en laat Oirschot degraderen naar de tweede klasse.