Focus UNA nu op nacompetitie, titel lijkt utopie na remise

Coach Pierre van den Eeden van Geldrop genomi­neerd voor Rinus Michels Award

18 april Coach Pierre van den Eeden van eersteklasser Geldrop is genomineerd voor de Rinus Michels Award, een jaarlijkse verkiezing voor de beste trainers in de eredivisie, eerste divisie en het amateurvoetbal. Op vrijdag 17 mei worden de winnaars in de diverse categorieën bekendgemaakt tijdens het Nederlands Trainerscongres in het stadion van PEC Zwolle.