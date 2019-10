Freddy Vermeulen nieuwe trainer Mariahout

Op dit moment heeft hij de O19 bij Mariahout onder zijn hoede. Vermeulen is een bekend gezicht op sportpark De Heibunders, voordat hij de jeugd ging trainen was hij al twee jaar assistent-trainer bij het eerste elftal. Met aanvallend spel wil hij structureel meedraaien in de top van de vierde klasse.

Hij is blij met het vertrouwen dat hij krijgt van het bestuur en kijkt vol goede moed uit naar deze uitdaging: ,,Ik heb er onwijs veel zin in en kijk er naar uit om met een jonge groep herkenbaar spel op de mat te leggen. We hebben veel talent bij Mariahout en ik denk dat we echt bovenin mee kunnen draaien in de vierde klasse. Ik ga eerst mijn taak bij de jeugd goed afronden en kan me nu al een half jaar voorbereiden op komend seizoen”, aldus Vermeulen die voor één jaar heeft getekend.