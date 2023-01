Fris Dommelen gooit schroom van zich af en beleeft tegen Bergeijk droomstart van het nieuwe jaar

Gemert doet opmerkelij­ke transfer: ex-prof en VVV-clu­bicoon Niels Fleuren maakt per direct de overstap

Niels Fleuren versterkt de selectie van Gemert. Hij maakt per direct de overstap van De Treffers naar de derdedivisionist, zo maakt zijn nieuwe club bekend. In Groesbeek had de 36-jarige verdediger uit Gennep nog een contract tot het einde van het seizoen. Bij Gemert tekent de linkspoot een verbintenis voor een halfjaar.

