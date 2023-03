Gaat deze nieuwe nummer tien Gemert een goede tweede seizoenshelft opleveren?

TWEEDE KLASSE G Sparta’25 ziet op de valreep winst in rook opgaan

In de topper tegen DAW Schaijk moest koploper Sparta’25 genoegen nemen met een punt. In een wedstrijd die weinig echte kansen kende, leek een doelpunt van Philippe Cleutjens genoeg voor de zege. In de 99ste minuut ging het echter alsnog mis, 1-1.