Gebroeders Peters zorgen voor sfeer bij Milheezer Boys: ‘We speelden The Bongo Song’

Tom en Niels Peters waren nog kleine ventjes toen ze begonnen te trommelen bij de plaatselijke slagwerkgroep, St. Cecilia. ,,Opa was daar ook lid van, maar verder komen we eigenlijk helemaal niet uit een muzikale familie", volgens Tom, de oudste van de twee broers. Aan ritmisch gevoel ontbreekt het de Peters-tandem in ieder geval niet. Nog altijd trommelen ze er lustig op los wanneer St. Cecilia repeteert of op concours gaat. Twee bongo's lenen voor een intermezzo op het sportpark was enkele maanden geleden dus ook geen probleem. ,,We speelden 'The Bongo Song' van het Safri Duo. Een hit van achttien jaar geleden. Bijna iedereen in ons team heeft die weleens gehoord."