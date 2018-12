Geen amateurvoetbal meer op eerste paas- en pinksterdag

zondag 4E RKSV Sterksel drie punten in de min na verstek laten gaan

18:51 De KNVB heeft vierdeklasser RKSV Sterksel bestraft met drie punten in mindering, omdat de ploeg op zondag 2 december niet kwam opdagen voor de uitwedstrijd tegen RKSVO in Ospel. Sterksel kon die dag geen representatief team op de been brengen. Sterksel was nog puntloos en staat daardoor nu drie punten in de min.