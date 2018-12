Geen doelpunten bij derby tussen Nijnsel en Boskant, eenvoudige zege Valkenswaard bij PSV

Zondag 3D (Zuid 1)

PSV - Valkenswaard 0-4 (0-2). 11. Van den Groenendaal 0-1, Isbouts 0-2, 53. Isbouts 0-3, 64. Van Hooff 0-4

Mike Hovestadt had zich beslist een ander cadeau voorgesteld voor zijn tweehonderdste wedstrijd in dienst van PSV. Op een paar mogelijkheden van de thuisploeg na, was koploper Valkenswaard de best voetballende ploeg die uiteindelijk gemakkelijk op sportcomplex De Herdgang met 0-4 won. In hoog tempo met alleszins acceptabel voetbal joegen beide ploegen op de winst. Valkenswaard liet een gedegen indruk achter. Halverwege stond er een 0-2 stand op het scorebord. Vincent van den Groenendaal opende in de elfde minuut de score voor de Bosuilen, 0-1. Erwin Isbouts bepaalde de ruststand op 0-2. Na de pauze creëerde de thuisploeg - net als voor de pauze - weinig mogelijkheden. De formatie van coach Peter van Kemenade toonde zich veel doeltreffender. Erwin Isbouts liet acht minuten na rust de 0-3 aantekenen. Ramon van Hooff bepaalde in de 64e minuut de eindstand op 0-4.