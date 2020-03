Geen kampioenen? Dit betekent de beslissing van de KNVB voor de Zuidoost-Brabantse clubs

Voor de koplopers betekent het besluit van de KNVB slecht nieuws. Geen kampioenschap en geen promotie. Een bittere pil voor het Eerselse EFC, dat met nog negen wedstrijden voor de boeg ongeslagen aan kop ging in 2F en een gat had geslagen van zeven punten. EFC zakte in 2015 uit de eerste klasse en dong sindsdien elk jaar mee om promotie. Vier jaar op rij strandden de Eerselnaren in de nacompetitie. Dit seizoen leek EFC dan eindelijk de terugkeer naar de eerste klasse te bezegelen, totdat het coronavirus daar een stokje voor stak.

In 5D Zuid 1 had lijstaanvoerder Pusphaira negen verliespunten minder dan eerste achtervolger DVS. Ook SPV (5D Zuid 2) lag met zes punten voorsprong op concurrent Lottum op koers voor een kampioenschap. Dommelen koesterde in 4G een voorsprong van vijf punten op titelconcurrent Vessem en was aardig op weg om na een jaar afwezigheid terug te keren in de derde klasse.

In de overige klassen waren de verschillen in de top geringer, waardoor de druiven voor lijstaanvoerders Bladella (3D), Spoordonkse Boys (4D), FC Cranendonck (4E) en HVV Helmond (4F) ietsje minder zuur zijn. Maar ook die ploegen zullen ongetwijfeld balen dat ze volgend seizoen op hetzelfde niveau moeten beginnen. In 1D maakte ZSV nog kans om voor het eerst in de clubhistorie naar de hoofdklasse te stijgen. Koploper Chevremont had weliswaar negen punten voorsprong, maar speelde ook drie duels meer dan ZSV dat dus evenveel verliespunten had als de leider uit Kerkrade.

Nuenen bungelde vanaf het begin van de competitie onderaan in de hoofdklasse B, maar mag het volgend seizoen nog een keer proberen in die afdeling. Ook de rode lantaarndragers Rhode (1C), Rood-Wit Veldhoven (2F), Tivoli (3D), SJVV (4E), ELI (4F) en Hulsel (4G).blijven behouden voor hun klassen. Tivoli haalde dit seizoen slechts één punt en Hulsel vergaarde maar twee punten.