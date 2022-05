Geen ‘lange halen snel thuis’ meer bij de aanstaande kampioen SVSH: ‘Dit is zo'n fijn team’

In zijn vierde jaar als trainer van SVSH staat het eindelijk te gebeuren: een titel. Niels Roijakkers kan kampioen worden. ,,Als je me voor de start van de competitie had verteld dat we voor het kampioenschap zouden vechten, had ik je niet geloofd. Aan het begin van het seizoen hebben we bepaald dat een periodetitel de doelstelling zou worden. Vooraf hadden we getekend voor zo’n prijs. Die doelstelling is nu wel bijgesteld. Het kampioenschap is zo dichtbij.”