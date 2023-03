Geen periodetitel, wel eerherstel voor SBC na zure nederlaag bij koploper

EERSTE KLASSE C Someren beleeft een zorgeloze middag en wint kinderlijk eenvoudig van ZSV

Zonder dat het zich volledig moest inspannen heeft Someren de volle buit meegenomen uit Zeilberg: 0-4. ZSV had weinig in de pap te brokkelen en is weer rode lantaarndrager nadat de concurrentie wel wist te winnen.