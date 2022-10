Geen primeur voor voetbalsters Someren/NWC, maar ‘een kansloze wedstrijd’ tegen Bekkerveld: ‘Telkens twee stappen te laat’

De voetbalsters van Someren/NWC zijn zondag hard onderuitgegaan tegen het Heerlense Bekkerveld. Op het sportpark in Someren eindigde de wedstrijd in een 2-6 nederlaag voor de vrouwen. Hierdoor leden ze hun eerste verliespartij in de hoofdklasse.

Veelal gespannen koppen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bekkerveld. Met veel passie en strijdlust motiveren de meiden elkaar. Hoe anders is die stemming na 90 minuten. Met haar shirt over het hoofd loopt rechtsbuiten Carin Maas (25) van het veld. ,,Dit is gewoon klote”, zegt ze geïrriteerd. ,,We zaten er echt niet in vandaag. Nou ja, zeg maar gerust dat we slecht waren. Als we zo spelen kunnen we geen potten breken in de hoofdklasse.”

Bijtertje

,,Weer die nummer vijf”, klonk rond de zestigste minuut uit het publiek. Hiermee doelden de supporters op Maas, die veel duels van haar directe tegenstander won. Ook de vergelijking met Chelsea-speler Ngolo Kanté werd gemaakt. ,,Een bijtertje die overal tussen zit.” Dit bleek ook bij de eerste goal van Someren/NWC toen Maas de bal snel veroverde en de assist gaf. ,,Ik houd ervan om hard in de strijd te gaan.”

Sinds dit seizoen speelt ze als rechtsbuiten in plaats van rechtsback. ,,De verdedigende trekjes zitten er nog in. Ik geniet ervan om mijn tegenstander helemaal gek te maken. Mij kom je meerdere keren tegen. Van zulke momenten word ik fanatiek.”

Quote Ik wilde eigenlijk al naar huis. We kwamen telkens twee stappen te laat Carin Maas (25), voetbalster Someren/NWC

Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat Bekkerveld het betere van het spel had. ,,Ze gingen veel feller de duels in”, zegt Maas. Iedere tweede bal was voor de Limburgers. Dit resulteerde in een 0-4 achterstand na 30 minuten. ,,Ik wilde eigenlijk al naar huis. We kwamen telkens twee stappen te laat. Natuurlijk ga je er nog voor, maar het zat er vandaag gewoon niet in.” Someren/NWC kwam nog terug tot 2-5, maar een kwartier voor tijd besliste Bekkerveld het duel alsnog.

Geen primeur

Na dat de speelsters van Someren/NWC vorige week met 2-4 wonnen van VV Bavel, konden ze zondag voor een primeur gaan. Nog nooit wisten de Oost-Brabanders de eerste twee wedstrijden te winnen in de hoofdklasse. ,,We konden het niveau van vorige week niet halen”, vertelt Maas. ,,Tegen VV Bavel waren we veel feller. Vanaf minuut één wonnen we alle duels. Daarnaast waren we in die wedstrijd veel meer een collectief. Honderd procent inzet van iedereen over het hele veld. Vandaag haalde gewoon niet iedereen zijn niveau, waardoor het spel stroef verliep.”

Eerst zien te handhaven

Het team hoopt nog steeds op een stunt in de competitie. ,,Een plekje in de middenmoot zou mooi zijn, maar als we realistisch zijn moeten we ons eerst maar eens zien te handhaven”, zegt Maas. Volgende week spelen de vrouwen tegen het gepromoveerde Victoria Boys uit Apeldoorn. ,,Het is geen hoogvlieger. Als we ons als team goed herpakken, heb ik vertrouwen in een goed resultaat.”